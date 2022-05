Das Wohngebiet an der L11 in Richtung Groß Breese wurde nun offiziell an die Gemeinde übergeben. Auch Sandra und Nico Kaiser (r.) werden mit ihrem Sohn Benedict in diesem Gebiet ein Haus bauen. Der Zweijährige Schnitt zusammen mit Bürgermeister Werner Steiner das symbolische Band durch.

FOTO: Gina Werthe