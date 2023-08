Pilgerfest 2023 Wallfahrt endet mit einem Theaterstück in Bad Wilsnack Von Martina Kasprzak | 17.08.2023, 16:18 Uhr Das mittelalterliche Kunsthandwerkt wird beim Pilgerfest in Bad Wilsnack zu bestaunen sein. Archivfoto: Gina Werthe up-down up-down

Das Pilgerfest im August in Bad Wilsnack erinnert an die mittelalterliche Wallfahrt zum Wilsnacker Wunderblut von 1383 bis 1552. Das erwartet die Besucher am Wochenende bei der 20. Auflage des Pilgerfestes.