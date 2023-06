Wurstgulasch mit Nudeln kommt aus der Gulaschkanone der Feuerwehr. Für sie sind an diesem Tag Feldkoch Jens Freye, Beiköchin Bettina Geisler und Chefkoch Christian Jerratsch (v.l.n.r.) verantwortlich. Foto: Renè Hill up-down up-down Sommerfest in Glöwen Glöwens Dorfgemeinschaft sorgt für ein tolles Dorffest Von Renè Hill | 18.06.2023, 15:10 Uhr

Am Wochenende hatte das Sommerfest in Glöwen seine Premiere. Das Dorffest fand nun an einem neuen Standort und mit neuem Konzept statt. Begeistert waren nicht nur die Glöwener. So war die Stimmung.