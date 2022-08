„Welcome inside the Brain“ aus Leipzig/Jena live am Freitagabend auf der Plattenburg FOTO: Ralf Falbe up-down up-down AquaMaria Festival Rock Festival in der Plattenburg Von Ralf Falbe | 06.08.2022, 12:08 Uhr

Am Freitagabend wurde wieder gerockt in der Plattenburg. Das AquaMaria Festival zog erneut rund 800 Besucher in Norddeutschlands schönster Wasserburg an. Dieses Jahr feierte das Event bereits sein zehnjähriges Jubiläum. Das sagen die Besucher.