Döner ist nur ein Teil des umfangreichen Angebotes von Sevgi Dolu im Antalya Restaurant in Glöwen. Foto: Renè Hill up-down up-down Neu in Glöwen Vielfältiges Angebot im neu eröffneten Glöwener Antalya Restaurant Von Renè Hill | 08.02.2023, 12:36 Uhr

Seit dem 3. Februar ist der Imbiss-Kiosk in der Glöwener Bahnhofstraße Geschichte. Denn an diesem Tag eröffnete Sevgi Dolu oberhalb des Kiosks, in der Bahnhofstraße 24a, ihr Antalya Restaurant.