Auch die Stadt-Apotheke in Bad Wilsnack nimmt am Streik teil, bleibt am 14. Juni geschlossen. Foto: Christian Richter up-down up-down Amt unterstützt Apotheker-Streik Amtsdirektor appelliert: Kurorte wie Bad Wilsnack sind auf Apotheken angewiesen Von Gina Werthe | 14.06.2023, 12:00 Uhr

Am 14. Juni streiken Apotheken in ganz Deutschland und halten ihre Türen geschlossen. So auch die Stadt-Apotheke in Bad Wilsnack. Aus diesem Grund unterstützt Amtsdirektor Torsten Jacob die Teilnahme am Streik.