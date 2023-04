Stephan Michelis, Geschäftsführer vom Hospiz in Wittenberge, ist Stammkunde bei Kathrin Hahn und schaut regelmäßig vorbei. Foto: Inka Reblin up-down up-down 20 Jahre Hairfashion Bad Wilsnack Friseurmeisterin Kathrin Hahn freut sich über Bares für den guten Zweck Von Inka Reblin | 05.04.2023, 16:03 Uhr

Als junge Friseurmeisterin wagte Kathrin Hahn den Schritt in die Selbständigkeit. Am Mittwoch feierte ihr Hairfashion-Salon in Bad Wilsnack 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat sie sich eine besondere Sammel-Aktion überlegt.