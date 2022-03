Noch immer gehen nicht nur in Gnoien und Bad Doberan Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße, doch die Zahlen sind rückläufig. (Symbolbild) FOTO: Annette Riedl, dpa Protest auf der Straße Demonstrationen in Bad Doberan und Gnoien – Zahlen rückläufig Von Katja Müller | 24.03.2022, 05:11 Uhr | Update vor 11 Std.

Bei der Demonstration in Bad Doberan nahmen laut Polizeiangaben insgesamt 110 Bürger teil, in Gnoien waren es am 23. März 31 Personen. Anfang März waren es noch 250 Menschen, die in beiden Orten auf die Straße gingen.