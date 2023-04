Das Kloster in Bad Doberan Foto: Bernd Wüstneck7dpa/Archiv up-down up-down Bad Doberan Vortrag über Wirtschaftsgebäude des Klosters Von Frank Liebetanz | 26.04.2023, 06:09 Uhr

Der Klosterverein Doberan lädt zu dem Vortrag „Das Wirtschaftsgebäude des Doberaner Klosters - Neue Erkenntnisse aus alten Akten“ ein. Der Kustos des Münsters, Martin Heider, wird in der Aula des Gymnasiums in Bad Doberan einen Vortrag über das Wirtschaftsgebäude des Doberaner Klosters halten. Heider, seit 2001 Leiter der Münsterverwaltung in Bad Doberan, hat tausende Aktenseiten historischer Handschriften des Landeshauptarchivs Schwerin und anderer Archive gesichtet und systematisch ausgewertet.