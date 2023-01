Henry Hermann (l.), Besitzer des Land-gut-Hotels in Bentwisch, ist gänzlich zufrieden mit seinem neuen Koch Quoc Tien Nguyen. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Projekt der IHK und Arbeitsagentur Warum ein vietnamesischer Koch für die Arbeit nach Bentwisch zog Von Nicolas Bahr | 19.01.2023, 18:14 Uhr

Fachkräfte aus aller Welt kommen zum Arbeiten in den Landkreis Rostock. Koch Quoc Tien Nguyen erklärt nun, warum er an dem Programm „Hand in Hand for International Talents“ teilnimmt und welche Erfahrungen er bisher im Land-gut-Hotel Hermann in Bentwisch gemacht hat.