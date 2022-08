Die Oper „Nabucco“ mit dem dramatischen Spiel um Liebe und Macht begeisterte bisher Hunderttausende von Zuschauern. FOTO: Paulis Veranstaltungsbüro/T. Weber up-down up-down Nach zwei abgesagten Terminen Verdis „Nabucco“ wird Open Air in Bad Doberan aufgeführt Von Milad Khoshdel | 16.08.2022, 15:39 Uhr

In Bad Doberan wird eine der bekanntesten Opern von Guiseppe Verdi gezeigt. „Nabucco“ wird am 20. August im Bachgarten des Münsters aufgeführt. Was Zuschauer beachten müssen.