Bei einem Verkehrsunfall auf der L39 am Vormittag des Montags haben sich drei Menschen verletzt. Sie waren der Polizei zufolge in Autos aus Groß Potrems in Richtung Dummerstorf hintereinander unterwegs. Aufgrund eines in Schrittgeschwindigkeit vorausfahrenden Mähfahrzeugs mussten die Wagen gebremst werden. Der letzte Fahrer übersah aufgrund eines leichten Streckenanstiegs das langsam rollende Fahrzeug vor ihm und prallte nach eigenen Aussagen mit etwa 70 Kilometern pro Stunde auf das vorausfahrende Auto.

Die Fahrerin versuchte, einen weiteren Zusammenstoß abzuwenden, indem sie nach rechts lenkte. Ihr Wagen streifte das vor ihr fahrende Fahrzeug leicht und rollte über den Grünstreifen auf einen Acker. Rettungssanitäter und Notarzt betreuten die Verletzten, die auf die Krankenhäuser in Rostock verteilt wurden. Die Straße wurde für Unfallaufnahme und Beräumung zeitweise gesperrt. An zwei Autos entstand Totalschaden. Die Gesamtsumme des Schadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.