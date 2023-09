Am frühen Morgen des 16. September haben unbekannte Täter in Bad Doberan einen Zigarettenautomaten gesprengt und diverse Zigarettenschachteln sowie eine Bargeldkassette entwendet. Wie Florian Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow am Montag, 18. September, mitteilte, hatten sich mehrere Anwohner telefonisch bei der Polizei Bad Doberan gemeldet und mitgeteilt, dass es vermeintlich bereits gegen 4 Uhr zu dem Angriff auf den Automaten in der John-Brinckman-Straße gekommen sei, da sie hier aufgrund einer lauten Detonation auf dem Schlaf gerissen worden sind.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um Spuren zu sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Der Automat ist aufgrund der vermeintlichen Detonation stark deformiert worden. Mehrere Bauteile des Gerätes lagen im erweiterten Umkreis verteilt. Die integrierte Bargeldkassette wurde durch die bislang unbekannten Täter entfernt. Wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden, kann derzeit nicht gesagt werden. Auch ist nicht bekannt, wie viel Bargeld sich in der gestohlenen Kassette befunden hat. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.