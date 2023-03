Irina Kyshkina führt am 3. März unter anderem den Dummerstorfer Bürgermeister Axel Wiechmann (CDU) durch ihr neues Zuhause. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Pankelower Weg Ukrainische Familie bezieht modernen Sozialneubau in Dummerstorf Von Nicolas Bahr | 03.03.2023, 15:07 Uhr

Barrierearm, luftig und geräumig – 29 neue und moderne Sozialwohnungen wurden am Freitag in Dummerstorf feierlich eingeweiht. Die Ukrainerin Irina Kyshkina hat mit ihren drei Kindern in dem Neubau ein Zuhause gefunden.