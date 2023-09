Der historische Schienenbus T1 der Borkumer Kleinbahn bricht am Donnerstag zu seiner Eröffnungsfahrt im Schmalspurschienennetz der Bäderbahn Molli auf. Die Fahrt beginnt in Kühlungsborn und endet in Bad Doberan. Von Freitag bis zum 1. Oktober wird das wegen seiner Form auch als „Schweineschnäuzchen“ bekannte Fahrzeug auf der Strecke im Regelzugbetrieb der Mecklenburgischen Bäderbahn unterwegs sein.

Es handelt sich nach Angaben der Bäderbahn um einen Gegenbesuch, denn im Herbst 2019 war eine Molli-Lok auf Borkum zu Gast. Die nostalgische Dampfeisenbahn Molli ist mit ihrer Gründung im Jahr 1886 die älteste Schmalspurbahn an der Ostseeküste. Auch die 1879 zunächst als Pferdebahn in Betrieb genommene spätere Borkumer Kleinbahn ist auf dieser schmalen Spurweite von 900 Millimetern unterwegs.