Zu einem folgenschweren Unfall bei Mähdrescharbeiten ist es am Samstag, 19. August, auf einem Acker in Hohen Luckow bei Satow im Landkreis Rostock gekommen. Ein 25-Jähriger geriet in die Förderschnecke eines landwirtschaftlichen Geräts. Der junge Mann überlebte zwar schwer verletzt, verlor aber beide Beine. Ein stundenlanger und ungewöhnlicher Rettungseinsatz schloss sich an. So wurde mitten auf dem Acker ein mobiler OP-Saal hergerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 16.30 Uhr zu dem Unglück auf dem Feld bei Hohen Luckow. Der 25-Jährige begab sich zu diesem Zeitpunkt in den halbvollen Bunker des von ihm geführten Mähdreschers, um diesen zu entleeren. Dabei, so schreiben es die Beamten in ihrem Bericht, stellte der junge Landwirt fest, dass eine Zuführung durch Getreide verstopft war. Bei dem Versuch, das Getreide aus der Zuführung zu entfernen, rutschte der 25-Jährige mit seinen beiden Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken.

Durch die Schreie des Verunglückten wurde ein Passant auf ihn aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte zu dem Arbeitsunfall bei Satow. Foto: Stefan Tretropp

Durch laute Schreie machte der junge Mann auf sich aufmerksam, ein Passant in der Nähe hatte dies gehört und die Rettungskette in Gang gesetzt. Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei eilten daraufhin an die Unglücksstelle, darunter auch der Rettungshubschrauber „Christoph 34“.

Ärzte der Uniklinik Rostock operierten Mann auf Feld in Hohen Luckow

Zwei Stunden lang versuchten die Helfer vor Ort, den Mann zu befreien. Da dies nicht gelang, mussten am Ende beide Beine amputiert werden. So wurde extra ein Operationsteam aus der Rostocker Uniklinik nach Hohen Luckow eingeflogen. Mitten auf dem Acker errichteten sie einen mobilen OP-Saal.

Auf dem Acker in Hohen Luckow wurde ein mobiler OP-Saal eingerichtet. Foto: Stefan Tretropp

Da es keine Alternative gab, entschieden die Ärzte, die Beine abzunehmen. Nach rund dreieinhalb Stunden war das Opfer aus seiner misslichen Lage endlich befreit. Zur weiteren Behandlung seiner schweren Verletzungen kam der 25-Jährige in ein Krankenhaus.