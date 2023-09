Am 16. und 17. September Bad Doberaner Klostertage: Wie die Zisterziensermönche einst lebten Von Milad Khoshdel | 08.09.2023, 15:00 Uhr Das Leben der Zisterziensermönche und -nonnen steht im Mittelpunkt der Doberaner Klostertage 2023. Archivfoto: Martin Heider up-down up-down

Beten, lesen und arbeiten sind die Vorgaben, nach denen die Mitglieder des Zisterzienserordens auch in Bad Doberan lebten. Bei den Klostertagen am 16. und 17. September soll diese Art der religiösen Praktiken in verschiedenen Vorträgen erklärt werden. Den Höhepunkt bildet eine Exkursion nach Rostock.