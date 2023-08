Eine Reisende alarmierte am Dienstag gegen 11.45 Uhr die Bundespolizei, dass es in der Regionalbahn von Tessin nach Rostock zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Beamte der Bundespolizei trafen auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Rostock auf mehrere Personen - einer von ihnen wies eine Verletzung auf.

Bei der Befragung der Personen gaben diese an, dass es im Zug zu einer sexuellen Belästigung durch einen 28-Jährigen gekommen sei. Laut Aussagen der 21-jährigen Geschädigten saß diese im Zug, als sie vom Beschuldigten bedrängt wurde. Der Mann setzte sich nah an sie heran und begann sie im Intim- und Brustbereich zu berühren.

Mann wollte Bahnmitarbeiter beißen

Die junge Frau forderte den Mann lautstark auf, dies zu unterlassen und ging weg. Der Beschuldigte folgte ihr und beschimpfte aggressiv weitere Reisende. Ein Bahnmitarbeiter forderte den Mann ebenfalls auf, sein Handeln zu unterlassen und sich ruhig zu verhalten. Nun griff dieser den Mitarbeiter an und wollte ihn beißen. Der Mitarbeiter wehrte sich mit einem Schlag. Danach verhielt sich der Beschuldigte ruhig, die Bundespolizei nahm ihn auf dem Bahnsteig in Empfang.



Beim Schlag hatte der Beschuldigte eine blutende Verletzung erlitten, ein Rettungswagen wurde angefordert. Während Beamte den Mann zum Polizeiauto brachten, versuchte er sich mehrfach durch Fallenlassen und Schlagen seines Kopfs gegen Wände selbst zu verletzen. Auf der Dienststelle wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung eine Blutentnahme angeordnet. Nach den polizeilichen Maßnahmen und dem Einleiten eines Ermittlungsverfahrens wegen sexueller Belästigung wurde der Mann entlassen.