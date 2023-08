Beamte der Polizei Sanitz haben in Prangendorf in der Nacht zu Dienstag einen Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 2 Uhr hatte es einen Hinweis gegeben, dass der Mann erheblich alkoholisiert und nach einem Streit mit einem Auto davon gefahren sei.



Einsatzkräfte erwischten der Polizei zufolge den Mann kurze Zeit später. Eine Kontrolle des Atemalkohols ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Beamten fanden einen so genannten Totschläger in der Fahrertür. Dieser wurde sichergestellt. Zudem hat der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.



Nun muss sich der Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Waffengesetzes sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt.