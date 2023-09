Diebe haben am vergangenen Wochenende in Bad Doberan aus den Tanks mehrerer Baumaschinen insgesamt 600 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens für Tief- und Straßenbau die Beschädigungen an den in der Straße Am Waldrand abgestellten Baumaschinen fest.

Weiterlesen: Jäger vereitelt Dieseldiebstahl

Den Stehlschaden schätzt die Polizei auf rund 1150 Euro. Zur Höhe des Sachschadens liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.