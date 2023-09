Der Netto Marken-Discount in der Nienhäger Straße in Börgerende wird seit dem 3. April erweitert. Nun folgt der nächste Schritt der Umbauphase. „Wegen der Bauarbeiten schließt die Filiale am 2. September um 16 Uhr vorübergehend für unsere Kunden“, kündigt Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost der Supermarkt-Kette, an. „Die große Wiedereröffnung wollen wir am 24. Oktober um 7 Uhr begehen.“

Ab der kommenden Woche erfolgt der Innenausbau: Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Fliesen im gesamten Verkaufsraum, Restarbeiten an der Glasfassade, Dach, Putzfassade, Türen, Tore und noch mehr, zählt Muranko die zu erledigenden Aufgaben auf. „Es wird breitere Gänge, eine große Backwarenstation, neue Regale, einen neuen Fliesenfußboden und eine große Glasfassade geben“, sagt er. Der Backshop der Stadtbäckerei Kühl bleibe bestehen.

Angebaut werden an den seit dem Jahr 2010 in Börgerende bestehenden Netto Marken-Discount 200 Quadratmeter Verkaufsfläche, so dass es zukünftig zirka 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche geben wird. Die Supermarkt-Kette investiert rund 1,8 Millionen Euro in den Aus- und Umbau. In der Netto-Filiale sind 15 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt hat Netto Marken-Discount 13 Filialen im Landkreis Rostock.