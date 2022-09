Nadine Maria Schmidt Foto: Marcus Engler up-down up-down Bad Doberan Nadine Maria Schmidt singt im Kornhaus Von Frank Liebetanz | 16.09.2022, 08:18 Uhr

Die Liedermacherin ist an zwei Tagen in Bad Doberan zu Gast. Sie singt einmal für Erwachsene und in zwei Konzerten für Kinder.