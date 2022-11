Das Unternehmen FSN Fördertechnik zieht aus Rostock in den Landkreis. Geschäftsführer Tom Scheffler ist mit dem neuen Standort äußerst zufrieden. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Pastow Park in Broderstorf FSN Fördertechnik zieht in altes Handelshofgebäude Von Nicolas Bahr | 28.11.2022, 17:49 Uhr

Lange stand alles still, nun wird in dem alten Handelshofgebäude in Broderstorf wieder gewirtschaftet. Schon bald will das Unternehmen FSN Fördertechnik dort einziehen. Bis zur Inbetriebnahme des Standorts gibt es aber noch viel zu tun.