Die Freiwillige Feuerwehr Parkentin eilte am Montagabend in die Rostocker Straße zu einem nicht alltäglichen Einsatz.

Einsatzkräfte konnten das Tier befreien

Am Reiterhof ist eines der Pferde in einen Graben gerutscht und in einem Bach gelandet. Die Helfer vor Ort versuchten bereits seit einer Stunde das Tier zu befreien. Nach mehreren missglückten Versuchen wurden die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Die Kameraden aus Parkentin und Hanstorf stauten den Bach auf und pumpten das Wasser ab, um den Wasserspiegel abzusenken. Mithilfe von Gurten und mehreren Helfern gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Pferd aus seiner Lage zu befreien. Am Ende sei das Tier sichtlich erschöpft, aber wohlauf gewesen. Der anstrengende, aber erfolgreiche Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden.