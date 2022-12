Wie sich die Atmosphäre an den entlegenen Orten der Welt vermessen lässt: Mit dieser Frage beschäftigen sich Wissenschaftler in Kühlungsborn. Die Forschenden beteiligen sich damit an einem internationalen Projekt, das die Europäische Union fördert. Ein erstes Instrument werde jetzt an der Ostsee getestet, heißt es in einer Pressemitteilung der Abteilung Optische Sondierung des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik (IAP) in Kühlungsborn.

„Die neue Lidar-Technik ist deutlich kleiner und mit 500 Kilogramm ein Leichtgewicht“, so Dr. Gerd Baumgarten, Wissenschaftler und kommissarischer Abteilungsleiter am IAP. Trotzdem könne sie Schneestürmen standhalten. Dafür sei der Laser gut geschützt im System verbaut. Von dort aus messe er sowohl senkrecht als auch schräg, an Tag und Nacht.

Euliaa (European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring) heißt das Programm, für das das Institut mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie in ganz Europa zusammenarbeitet. „Wetterservices haben festgestellt, dass es eine Lücke in der Messkette gibt“, erklärt Dr. Gerd Baumgarten, kommissarischer Abteilungsleiter am IAP. „Im Bereich zwischen zehn und 50 Kilometern Höhe gibt es kaum Daten. Dafür wollen wir eine Lösung finden.“ Unterstützung kommt aus Aachen: Mit dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik bauen die Kühlungsborner einen neuen Laser, der erstmals in einem kompakten, so genannten Lidar-Gerät Temperatur und Wind an schwer zugänglichen Orten messen kann.

Die neuen Geräte sollen unter anderem in Norwegen und Frankreich eingesetzt werden. Auf den Kanaren messen sie bereits in 3000, in der Schweiz in 3400 Kilometern Höhe. Die Daten werden so aufbereitet, dass Wetterdienste sie nutzen können. Baumgarten plant, langfristig bis zu 100 kompakte Lidare in Europa zu verteilen: „Das würde uns dabei helfen, den Klimawandel in empfindlichen Regionen der Erdatmosphäre zu untersuchen und handfeste Erkenntnisse zu liefern.“ Aktuell befindet sich das Gerät in der Testphase. Das Projekt wird mit insgesamt 3,5 Millionen Euro gefördert und ist zunächst auf vier Jahre angelegt.