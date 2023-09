Dummerstorf hat am Sonntag gewählt. Rund 6200 Einwohner der Gemeinde bei Rostock konnten ihre Stimme für einen neuen hauptamtlichen Bürgermeister abgeben. Der Sieger steht fest: Mit 54,62 Prozent gewinnt Jürgen Sprank die Bürgermeisterwahl in Dummerstorf. Das CDU-Mitglied holte die meisten Stimmen. Sprank ist seit zehn Jahren Gemeindevertreter und zudem Gemeindevorsteher in Dummerstorf. Da der Kandidat die absolute Mehrheit holte, muss auch keine Stichwahl durchgeführt werden, so Wahlamtsleiter Bastian Hohensee. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,07 Prozent.

Neben Sprank haben sich vier weitere Kandidaten um den Posten beworben, darunter drei Frauen. So tratt die Einzelbewerberin Mandy Borkenhagen-Tiede an. Die 46-Jährige kommt aus Göldenitz. Ebenso wollte der 50-jährige Denis Richter aus Dummerstorf Bürgermeister werden. Auch er war Einzelkandidat. Für die Freien Wähler ging die 54-jährige Andrea Pohnke aus Schlage ins Rennen.

Bisheriger Amtsinhaber Axel Wiechmann trat nicht an

Auch die bisherige Gemeindewahlleiterin der Gemeinde Dummerstorf, Claudia Cummerow aus Kavelstorf, hatt als Einzelbewerberin ihren Hut in den Ring geworfen. Aufgrund ihrer Kandidatur war die 1985 geborene Rechtsfachwirtin von ihrem Posten als Gemeindewahlleiterin zurückgetreten.

Der bisherige Amtsinhaber Axel Wiechmann (CDU) trat aus persönlichen Gründen nach 14 Jahren nicht erneut zur Wahl an. Für die Feststellung der Wahlergebnisse zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters tritt der Gemeindewahlausschuss am Montag, 18. September um 10 Uhr zusammen.