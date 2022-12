Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt in dem Fall. Symbolfoto: dpa/Lino Mirgeler up-down up-down Kavelstorf Diebe brechen auf Baustelle ein und stehlen nicht nur Werkzeug Von Antje Kindler | 23.12.2022, 11:05 Uhr

Die Täter waren in der Nacht auf Donnerstag in Kavelstorf unterwegs. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.