Kühlungsborn Brand eines Aufsitzrasenmähers Von Frank Liebetanz | 23.05.2023, 13:30 Uhr

Ein Aufsitzrasenmäher ist am Montagmittag an der Poststraße in Kühlungsborn beim Mähen abgebrannt. Der Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro.