Baustart für Erdbeerbahnhof in Rövershagen Wann Besucher mit der Bahn zu Karls Erlebnis-Dorf fahren können Von Aline Farbacher | 06.03.2023, 15:19 Uhr

Am 6. März starteten die Bauarbeiten für die neue S-Bahnhaltestelle in Rövershagen. Ab wann Besucher mit der Bahn zu Karls Erlebnis-Dorf fahren können und warum Karls-Chef Robert Dahl das so wichtig ist.