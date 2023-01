Revierförster Christoph Willert (l.) und Forstarbeiter Kevin Hoepner rammten Mitte September 2022 Metallpfähle in den Boden des Küstenwaldes, denn etwa 5000 Quadratmeter sollen eingezäunt werden. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde Waldfreunde dürfen beim Nachpflanzen der Bäume helfen Von Maria Pistor | 11.01.2023, 17:29 Uhr

Baumfreunde sind am Donnerstag in Warnemünde gefragt: Mit Schaufel bewaffnet, können sie um 9 Uhr in den Kleinen Sommerweg des Küstenwaldes kommen. Dort pflanzen Revierförster Christoph Willert und sein Team eine neue Generation von Bäumen.