Nach dem Abriss der maroden Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Kavelstorf über die A19 wird am Wochenende der Ersatzneubau eingebaut, informiert die Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes. Im ersten Schritt wird an gleicher Stelle eine Behelfsbrücke errichtet. Das Auflegen der Behelfsbrücke erfolgt vom 23. bis 24. August. Dabei kommt es zu Vollsperrungen der A19 und der L191.

Die Brücke wird in Einzelteilen mit drei Spezialtransporten angeliefert und mithilfe eines 500 Tonnen-Krans eingebaut. Dieser benötigt eine Ausladung von 18 Metern zum Auflegen der Brückenteile, die jeweils zwischen 70 und 75 Tonnen wiegen. Das Auflegen der Behelfsbrücke startet am 23. August nach Ende aller Vorbereitungen voraussichtlich gegen 18 Uhr.

Wegen der Bauarbeiten muss die Landesstraße 191 über die A19 zwischen Dummerstorf und Kavelstorf noch bis Montag, 28. August, 6 Uhr, voll gesperrt bleiben. Betroffen sind auch die Auf- und Abfahrten Richtung Rostock. Die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Berlin bleibt während der gesamten Bauzeit erhalten.

Die A19 wird laut Autobahn GmbH von Mittwoch, 23. August, bis Donnerstag, 24. August, 8 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Laage gesperrt. Die Sperrung in Richtung Rostock erfolgt ab 10 Uhr und in Richtung Berlin ab 18 Uhr.