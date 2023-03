Anne Schlücker vom Strandresort Markgrafenheide und Roland Busat sehen die neue Kurabgabensatzung mit gemischten Gefühlen. Foto: Marlén Strehlow up-down up-down Neue Gästegarte Touristiker aus Markgrafen kritisieren: Zu wenig Mehrwert für Urlauber Von Maria Pistor | 13.03.2023, 18:35 Uhr

In den Ortsbeiräten Warnemünde und Rostocker Heide wird am 14. und 15. März das Thema neue Kurabgabensatzung behandelt. Während diese bei Warnemündern auf Zustimmung stößt, hält sich die Begeisterung in Markgrafenheide in Grenzen. Das ist ihre Kritik.