Babylotsin Jessica Klasen (l.) leistet Hilfe in schwierigen Lebensphasen: Nach einem Notkaiserschnitt mit Zwillingen wurde Mutter Nadine Chantal Gutsche mit ihrer kleinen Meike von Jessica Klasen betreut. Inzwischen hat sich die kleine Meike gut entwickelt. Foto: Joachim Kloock/Klinikum Südstadt Rostock

Sicherheit im Familienhafen

Erstes Babylotsen-Projekt in Rostocker Südstadtklinik gestartet

Von Caroline Bothe | 30.08.2022, 19:43 Uhr

Nach Hamburger Vorbild unterstützen Babylotsinnen nun auch erstmalig in Mecklenburg-Vorpommern frischgebackene Mütter und Familien. Seit Juli läuft die Probephase des Unterstützungsangebots in Rostock und wird schon rege in Anspruch genommen.