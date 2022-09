Am Wochenende lockt vielleicht mal wieder eine Radtour. Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Guten Morgen, Rostock Ob passiv oder aktiv – Rostock ist eine Sportstadt Eine Kolumne von Andre Gericke | 03.09.2022, 06:00 Uhr

In Rostock gibt es im sportlichen Sinne fast alles, was dieser Bereich so hergibt. Ob als passiver Zuschauer oder aktiver Mitmacher – die Hansestadt ist einfach eine Sportstadt