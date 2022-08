Lothar Welte (64), Vorsitzender des Schaustellerverbandes M-V Rostock e.V., freut sich auf die 31. Hanse Sail. FOTO: Caroline Bothe up-down up-down Rostock Aufbau der 31. Hanse Sail ist in vollem Gange Von Caroline Bothe | 08.08.2022, 18:21 Uhr

Schiffe, Fahrgeschäfte, Köstlichkeiten und viel Spaß haben sich die diesjährigen Veranstalter und Schausteller der Hanse Sail auf die Fahnenstange geschrieben. Schwer beladene Lkw rollten am Montag am Rostocker Stadthafen zum Aufbau an.