Rostock 8. Norddeutscher Wirtschaftstag findet in Hohe Düne statt Von Caroline Bothe | 09.09.2022, 18:00 Uhr

Am Dienstag richtet der Wirtschaftsrat den Norddeutschen Wirtschaftstag in Hohe Düne aus. Zirka 250 Teilnehmer werden dazu an der Ostseeküste erwartet.