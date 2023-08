Preisbremse für drei Jahre SPD will Mietenstopp für Deutschland und Neuregelung für Indexmieten Von dpa | 27.08.2023, 02:50 Uhr | Update vor 19 Min. Aktuell gilt eine allgemeine Grenze für Mieterhöhungen von 20 Prozent in drei Jahren. In Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt sind es 15 Prozent. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Die SPD-Fraktionsspitze regt nun einen „bundesweiten Mietenstopp“ an. Auch bei Eigenbedarfskündigungen und Energiestandards für Neubauten will sie Änderungen. Was die Pläne vorsehen.