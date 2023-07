Hier, nur einen Katzensprung von der mecklenburgischen Ostsee entfernt, fand einst die erste LebensArt statt. Seither ist sie bundesweit gewachsen und jedes Jahr wieder ein Grund zur Freude für zahlreiche begeisterte Besucher, die auf das sonst so träumerisch daliegende Gut Brook strömen.

Mitten im Juli präsentieren hier zahlreiche regionale und überregionale Aussteller in cremeweißen Pagoden auf dem weitläufigen Freigelände und den liebevoll restaurierten Fachwerkscheunen des Gutes ihre ganz besonderen Angebote. Genießen, entdecken und nach Herzenslust shoppen mit trendigem Home Interior und Accessoires wie Möbel und Kleinmöbel, Dekoration, Tischwäsche, Kerzen, Kissen und vielem mehr. Einen großen Stellenwert nimmt das üppige Gartenangebot ein, denn hier ist von Gartenmöbeln aus verschiedensten Materialien, dekorativen Gartengestaltungsideen und praktischen Gartenhelfern, Blumen, Pflanzen, Wasserspielen, Grills, Kaminen und Fackeln sowie Feuerelementen alles zu finden, was den Sommer im heimischen Grün so richtig schön macht. Auch Mode, Schmuck, Wellness- und Beautyprodukte sowie allerlei Leckereien können hier an den drei Veranstaltungstagen zu einem lauen Ostseelüftchen bestaunt und gekauft werden.

Mit einem Begleitprogramm, Tastings, Beratungen und Vorführungen wird die Veranstaltung zu einem schönen Erlebnis für die ganze Familie. Natürlich wartet auch ein Catering darauf, Besucher zu stärken und auch den Gaumen auf eine Entdeckungsreise zu senden. Von vegan über salzig, scharf und süß, heiß und kalt ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.