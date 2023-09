Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Besonderes Highlight und Spielfeld

Zum ersten Mal auf deutschem Boden spielen die Spielerinnen der Ladies European Tour gegen die Spieler der Legends Tour. Gemixte Spielformate erfreuen sich großer Beliebtheit und treffen genau den Zahn der Zeit. Als deutsche Spielerin hat bereits Elisabeth Esterl, zweimalige Siegerin auf der Ladies European Tour, zugesagt, sowie Solheim Cup-Spielerin Catrin Nilsmark.

Der Modus: Dunhill-Format

Es werden drei Runden ohne Cut auf dem WINSTONlinks Course absolviert, d. h. am Freitag und Samstag des Turniers geht jeweils eine professionelle Spielerin bzw. ein professioneller Spieler mit jeweils einer Amateurin oder einem Amateur als 2er Team auf die Runde. Die Finalrunde am Sonntag bestreiten die 60 Profis unter sich. Es gibt nur eine Wertung über alle drei Runden, so dass die Proetten und Pros direkt gegeneinander antreten. Die Damen spielen wie üblich von den vorderen Abschlägen. Das Gesamtpreisgeld steigt um 100.000 Euro auf 450.000 Euro, wovon die Siegerin oder der Sieger einen Scheck über 67.500 Euro bekommt.

Keine Golferfahrung, kein Problem

Sie haben noch keine Berührungen mit Golf? Na, dann wird es höchste Zeit. Golf ist eine sehr beliebte Sportart, spätestens seit der Coronazeit. Mit Golfspielen hält man sich fit, die Begeisterung zieht sich durch alle Altersgruppen und ist in der freien Natur. Das Golf-Event bei WINSTONgolf eignet sich hervorragend, um nah am Spielerlebnis zu sein und Golferinnen und Golfern über die Schulter zu schauen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Gästen in diesem Jahr ein noch attraktiveres und vor allem zeitgemäßes Turnierformat zu bieten. Jetzt auch die Top-Spielerinnen bei uns begrüßen zu können, macht uns sehr stolz. Ihre Teilnahme wird dem Turnier-Wochenende noch mal einen ganz anderen Spirit verleihen. Am Turniersonntag eine der Damen ganz oben auf dem Leaderboard zu sehen, wäre wirklich grandios und würde mir natürlich sehr gefallen“, so die Turnierdirektorin Stefanie Merchel.

Freier Eintritt und E-Bike-Teststation vor Ort

Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei und es gibt Verpflegung vor Ort. Hauptsponsor des Turniers ist der Fahrradhersteller Kalkhoff. Hier besteht die tolle Möglichkeit am Event-Truck alles über die Fahrräder zu erfahren, sie kostenfrei auszuprobieren und an einem Gewinnspiel, um ein E-Bike, teilzunehmen.

