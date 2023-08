Eine große Feier mit hunderten Leuten ist es vielleicht nicht, aber eine durchaus schöne Art und Weise, sein Jubiläum zu begehen. Am 14. August startet das erste Ferienlager des Tanzstudios Hagenow und läutet so die Geburtstagswoche für den Verein ein. Ein weiterer Zuwachs im Programm des Studios, das nun zum dritten Mal „nullt”.

Gegründet von Jana Horn aus ihrer Leidenschaft zum Tanz, kann der Verein stolz behaupten, sich zu einer bekannten Größe in und um Hagenow entwickelt zu haben. Das Angebot reicht inzwischen über Kindertanz, Ballett, Yoga, Zumba für Groß und Klein hin zu Hip Hop und Showtanz. Und wird jetzt durch das Ferienangebot “Im Reich von König Simba” erweitert. Denn natürlich soll es nicht nur ruhig zugehen am großen Geburtstag, zumindest vormittags. Getoppt wird das Ganze dann noch durch einen Besuch von der Sozialministerin Drese, die sich das neue Projekt des Vereins direkt vor Ort anschauen wird.

Und danach? „Ich denke, der Nachmittag gehört mir dann ganz allein. Einfach ein paar Stunden, in denen man mal Revue passieren lassen kann, was so alles in der langen Zeit passiert ist. Tut dann auch mal gut”, erklärt Jana Horn lächelnd. Und am nächsten Tag geht es weiter mit neuer Energie für die nächsten Jahre.

Jana Horn (Mitte) mit einer der Tanzgruppen. Foto: Tilo Röpcke

Dem Ganzen die Krone aufsetzen - oder eher ein Dach

Zufälle gibt es und der Verein kann sich bald durch einen solchen über ein eigenes Vereinshaus freuen. Seit Monaten laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren und schon bald geht es an die Feinheiten auf den drei Etagen für das Tanzstudio. Der Neubau in der Bahnhofstraße soll ein modernes Studio für alle Kurse bieten, damit der Verein auch unabhängig von anderen Vereinen und Nutzern der verschiedenen Hallen agieren kann. „Hagenow hat ein reges Vereinsleben, da ist es dann doch bequemer, wenn wir uns hier frei entfalten können”, erklärt Jana Horn mit Blick auf den Bau, bei dem gerade die Außenwände verputzt werden. Stolz ist ihr anzumerken und der Rundgang durch die noch kahlen Räume zeigt ihre vielfältigen Ideen.

Finanziert wird das Ganze aus der Vereinskasse und Fördermitteln des Landes.

„Viele denken, wir hängen hier mit dem DRK zusammen, die direkt daneben bauen. Aber tatsächlich haben wir hier alles allein auf die Beine gestellt und organisiert”, weist sie hin.

Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, bald steht das neue Vereinsgebäude. Foto: Elke Furmanski

30 Jahre geschafft - Wünsche für die Zukunft?

Natürlich soll der Verein noch viele Jahre bestehen und ein Wunsch kommt der Gründerin da sofort in den Kopf: „Ich wünsche mir, dass der Verein immer genauso mit Leben, Musik und Tanz gefüllt ist wie heute.”

Sie dankt allen, die sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Verein unterstützt haben und es heute noch tun. Ohne all diese begeisterten Helfer und Trainer wäre das Tanzstudio Hagenow nicht das, was es heute ist. Und auf dieses Miteinander kommt es an.