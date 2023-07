So wichtig wie das Kofferpacken ist auch die richtige Zusammenstellung der Reisekasse. Foto: dpa up-down up-down Tipps zur Reisekasse Richtig bezahlen im Urlaub Von Angela Hoffmann | 12.07.2023, 12:44 Uhr

Wo funktionieren welche Karten am besten? Was muss man bei ausländischen Geldautomaten beachten? Experten gaben Auskunft in unserem Telefonforum.