Im Rahmen unseres großen Sommerspezials „Urlaub mal anders“ suchen wir mit Ihrer Hilfe den schönsten Badeort im Norden. Unsere Reporter haben 15 beliebte Reiseziele in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ausgesucht, um sie zu testen. Wer sein Votum hier abgibt, kann attraktive Reisen gewinnen. Heute ist die Insel Poel in der Wismarer Bucht an der Reihe.

Was ist das Besondere an Poel?

„Peul – wat for Luftsnappers“ steht an der Auffahrt zur Insel Poel. Dass es hier gute Luft gibt, glaubt man sofort: Weite Wiesen und Wasserflächen säumen die einzige Zufahrtsstraße der Insel. Die Hansestadt Wismar ist zwar noch zu sehen, aber gefühlt schon sehr weit weg. Obgleich alle Orte auf Poel klein sind, ergeben sie mit den weiten Feldern dazwischen und der allgegenwärtigen Ostsee ein wunderbares Ziel für einen Urlaub nahe der Natur.

Klein aber fein: Der Hafen von Timmendorf.

In Timmendorf zieht eine Siedlung mit reetgedeckten Häusern die Blicke auf sich. Hier ist auch der Seewind ordentlich zu spüren. Der Weg nach Timmendorf-Strand führt bequem hügelabwärts und bietet Gelegenheit für einen langen Blick auf die Ostsee.

Wer unten am Hafen rechts abbiegt, findet Restaurants und kleine Läden. Wer links abbiegt, kommt an die Steilküste. Je nach Wasserstand sind viele Steine zu sehen oder die Wellen nagen direkt an den sandigen Abhängen. „Obendrauf kann man langgehen“, sagt Thomas Lietz, der hier auf der Insel der Vormann der Seenotretter ist. „Man sollte nur nicht zu nah an die Kante gehen.“ Denn das Meer macht die Küste instabil. Der gebürtige Lübecker wohnt seit 15 Jahren auf Poel und schätzt die relative Ruhe. Und manchmal, so sagt er, ist hier sogar das Wetter besonders gut: „Einige Gewitter ziehen um uns drumherum.“

Poel ist für Thomas Lietz von den Seenotrettern seit 15 Jahren seine Heimat.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten auf Poel

Eines der Wahrzeichen der Insel ist der gut 20 Meter hohe Leuchtturm in Timmendorf, der seit 150 Jahren den Schiffen die Einfahrt in die Wismar-Bucht zeigt. Auf einem Steg können die Urlauber bis ans Ende der steinernen Mole gehen, die den Hafen schützt.

Wahrzeichen Poels: Der Leuchtturm in Timmendorf.

Aber auch andere Orte auf Poel sind einen Besuch wert. In Kirchdorf zum Beispiel lohnen sich ein Rundgang um die ehemalige Festung und über den Friedhof sowie ein Blick in die Kirche. Sie steht hier seit etwa 800 Jahren. Mittwochs finden dort Konzerte statt.

Im Ort Schwarzer Busch gibt es geologische Führungen, in Kaltenhof die größte Sammlung von Schiffslaternen in Europa. Und vom Strand in Gollwitz aus ist die Insel Langenwerder zu sehen. In Deutschlands ältestem Vogelschutzgebiet brüten unter anderem Brandgänse, Austernfischer und Höckerschwäne. Die Insel ist zwar nahe, doch liegt das Watt dazwischen. Das Betreten auf eigene Faust ist verboten. Ein fest installiertes Fernglas ermöglicht dennoch einen Blick auf die Tiere. Und sonntags um 10 Uhr gibt es Führungen für alle Interessierten.

Die Orte auf Poel haben alle ihren eigenen Charme.

Was bietet Poel für die Freizeit?

Radwege ziehen sich über die gesamte Insel und sind zumeist autofrei und gut ausgeschildert.

Wer nicht radeln will oder kann, bucht eine Inselrundfahrt mit dem Kleinbus.

Direkt am Zeltplatz in Timmendorf starten Kurse im Kitesurfen, Stand-Up-Paddeln oder Kajakfahren. Zwei Reiterhöfe bieten Ausritte, auch am Strand, an.

Am Strand von Timmendorf kann man Kitesurfen, Kajakfahren und noch viel mehr.

Dreimal pro Woche legt im kleinen Hafen ein Schiff ab, das die Gäste zur Seehund-Sandbank bringt.

Und immer wieder laden Kunsthandwerkermärkte zum Schauen und Kaufen ein, es gibt Konzerte und andere Veranstaltungen. „Hier ist für jeden gesorgt“, meint Thomas Lietz. „Eigentlich kann einem hier auf der Insel nicht langweilig werden.“

Von den Häfen der Insel, wie hier in Kirchdorf, kann man zur Seehund-Sandbank schippern.

Ist Poel was für Familien?

Kinder mögen nicht nur den breiten Strand auf Poel, sondern auch die vielfachen Spielplätze und die Minigolfanlagen in Timmendorf und Schwarzer Busch. Dienstags werden im Kursaal in Kirchdorf Kinofilme für Kinder gezeigt, auch Zauberer und Puppenspieler sind regelmäßig zu Gast.

Wie teuer ist Poel?

Poel ist von Wismar aus über eine schmale Landstraße zu erreichen. Einen Supermarkt gibt es in Kirchdorf. Im Ort Schwarzer Busch steht kostenfreies WLAN direkt am Strand zur Verfügung.

Die Insel Poel ist ein wahrer Hort der Ruhe.

Die Übernachtungspreise sind abhängig von Lage und Ausstattung der Unterkunft. Die Kurabgabe beträgt in der Hauptsaison zwischen April und Oktober 2,50 € für Erwachsene, Kinder und Hunde sind davon befreit.

Was erwartet Senioren auf Poel?

Die Straßen und Wege mögen zum Teil mit Pflaster ausgestattet sein, doch gibt es immer auch ebenerdige Wege für alle, die nicht so gut zu Fuß sind. Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte sprechen viele ältere Gäste an.

Foto: Stefan Peter/NOZ Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fazit

Die kleine Insel ist ideal für alle, die gern sehr nah an der Natur sind und trotzdem auch mal ein Konzert oder ein Fest besuchen möchten. Action-Freunde sind jedoch woanders besser aufgehoben.

