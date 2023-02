Urlaubsreisen nur mit Handgepäck sind eine Herausforderung - es kommt darauf an, klug zu packen. Foto: Christin Klose/dpa up-down up-down Packen mit System Nur mit Handgepäck fliegen: So klappt es am besten Von dpa | 27.02.2023, 18:41 Uhr

Wer nur mit Handgepäck in den Urlaub abhebt, spart Zeit und Geld. Allerdings ist es nicht so leicht, sich auf das Wesentliche zu beschränken - es ist platzsparendes Packen mit System gefragt. So funktioniert es.