Mallorca ist ein Paradies für Taschendiebe: viele Touristen, volle Straßen und Strände. Doch das wissen natürlich auch die Urlauber und passen auf, weswegen die Diebe zu immer ausgeklügelteren Methoden greifen. Die neueste Technik lässt den Opfern oft keine Chance. Auch die Polizei warnt schon vor den Überfällen am hellichten Tag.

E-Scooter im Zentrum der Masche

Mallorcas Taschendiebe setzen zunehmend auf E-Scooter. Das erleichtert den Diebstahl von Wertgegenständen, da so auch Urlauber bestohlen werden können, die nicht gerade abgelenkt sind oder sich durch Menschenmassen schlängeln.

Die Diebe fahren mit den schnellen und lautlosen Rollern auf der Promenade umher und suchen nach Menschen, die gerade ihr Handy oder Portemonnaie in der Hand halten. Wenn sie ein passendes Ziel gefunden haben, fahren sie an der entsprechenden Person vorbei, reißen ihr den Gegenstand aus der Hand und hauen ab.

Die leisen E-Scooter erlauben es den Dieben, unbemerkt an ihre Opfer heranzukommen. Die Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde macht den Roller für einen überraschten Urlauber zudem so gut wie uneinholbar.

Mithilfe von E-Scootern rauben Diebe auf Mallorca die Urlauber am helllichten Tag aus. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/ Pond5 Images

Ausgeraubter berichtet: „Die Roller hört man nicht“

Selbst die Bewohner der Insel sind nicht auf solche Überfälle vorbereitet. Ein Künstlerpromoter am Ballermann berichtete der „Bild“: „Ich spazierte tagsüber ganz normal an der Playa de Palma, schaute am Handy die Instagram-Stories und plötzlich kamen zwei Unbekannte von hinten mit den E-Rollern. Die Roller hört man nicht bei der Lautstärke auf der Straße. Sie schnappten sich das Handy und gaben voll Speed, nach links, nach rechts – das Handy weit weg.“

Auch die mallorquinische Polizei sei inzwischen informiert und arbeite daran, Touristen für die neue Art der Überfälle zu sensibilisieren, schreibt die „Bild“.

Die Polizei achtet nun verschärft auf Diebe auf E-Rollern. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Revierfoto

Überfälle auf Mallorca werden brutaler

Neben dieser neuen Art der Diebstähle werden vor allem nächtliche Raubzüge auf Mallorca brutaler. Wie das „Mallorca Magazin“ bereits im vergangenen Jahr berichtete, ist gerade nach den Pandemiejahren das Gewaltpotenzial bei Überfällen gestiegen.

Ein 52-jähriger Familienvater, der mit seiner Frau und seiner Tochter auf ein Taxi wartete, berichtete dem Magazin: „Zwei Männer standen an der Apotheke an der Plaça de la Reina und beobachteten die vorbeigehenden Urlauber. Sie taten so, als würden sie auch auf ein Taxi warten.“ Dann sei ein dritter Mann in seinen Rücken gesprungen und habe ihn auf die Straße geworfen. Die anderen beiden Diebe hätten versucht, seiner Frau die Tasche zu entreißen. Die Frau konnte die Angreifer jedoch abwehren.