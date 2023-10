Ob Morgentau über den Feldern MV´s, der Charme der Altstadt, die urigen Brücken im Schlossgarten Schwerin, die Plattenburg aus der Prignitz oder euren Lieblingsort aus der Heimat. Schick uns deinen Schnappschuss per E-Mail an heimvorteil@medienhausnord.de .

Bitte nicht vergessen, uns auch den Namen des Fotografen und den Ort dazu zu schreiben.

Welches Bild es aufs Cover schafft, entscheidet eine Jury aus Experten und Fotografen. Zu gewinnen gibt es nicht nur das Cover, sondern zusätzlich auch ein Geschenkpaket inklusive einem Tankgutschein. Wir freuen uns auf eure Einsendungen und wünschen euch viel Spaß beim Fotografieren.

Mehr Informationen: Kurz und Knapp größer als Größer als Zeichen Einsendeschluss: 24.11.2023, 23:59 Uhr Anforderungen Bilder: Hochformat, 300dpi, Bild aus der Region, naturbezogen, Dateigröße min. 1MB, .jpeg Dateiformat als Anhang oder via WeTransfer

Einsendungen an heimvorteil@medienhausnord.de mit vollständigem Namen + Ort

Teilnahmebedingungen: