Am 28. und 29. Juli ist es endlich soweit: Erstmals seit der feierlichen Kirchweihe im Jahr 1770 kommt die Einweihungsmusik der Ludwigsluster Stadtkirche wieder zur Aufführung. Das Gotteshaus ist ein ganz besonderer Bau, in architektonischer wie akustischer Hinsicht. Beides geht hier auf ganz eigenartige Weise Hand in Hand und beschert Kirchgänger:innen wie Musikfreund:innen sehr außergewöhnliche Erlebnisse. Welche und wie? Die Orgel ist hinter einem 350 Quadratmeter großen Altarbild verborgen! Das auf rund 1000 aneinandergelegten Papp-Platten entstandene Gemälde erzählt von der Verkündigung der Geburt Christi, füllt damit quasi das ganzen Altarraum aus. Wenn dann die Orgel einsetzt, scheint die Musik direkt aus den Wolken am Bildhimmel zu strömen, verstärkt durch den Kirchenraum als Resonanzboden.

Doch nicht nur diese Töne, auch alles, was im Altarraum direkt vor dem Bild gesprochen und musiziert wird, scheint geradewegs aus dem Himmel zu kommen, so raffiniert wurde die Akustik dieses einmaligen Gebäudes konzipiert. Konzertliebhaber:innen sollten sich deshalb die Aufführungen am 28.und 29. Juli, veranstaltet von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, nicht entgehen lassen! In drei Teilen kommt die elegische Musik des herzoglichen Hofkapellmeisters Carl August Friedrich Westenholtz zur Wiederaufführung, die dieser für den festlichen Anlass der Kirchweihe komponiert hatte. In mühsamer Kleinarbeit hat Stefan Fischer, Konzertmeister der Ludwigsluster Klassik, diesen zu dessen Zeit stilprägenden Komponisten wieder zugänglich gemacht und seine Werke in das heute gängige Notensystem übertragen. Am Freitag, 28. Juli, erklingt um 19:00 Uhr der erste Teil der Kircheneinweihungsmusik mit drei Choral-Kantaten, aufgeführt von Mecklenburgischen Barockorchester »Herzogliche Hofkapelle«, dem Norddeutschen Kammerchor und Solist:innen unter der Leitung von Johannes Moesus. Am Samstag, 29. Juli, geht es bereits mittags um 12:00 Uhr los mit den drei Kantaten des zweiten Teils, der dritte Teil mit ebenfalls drei Kantaten folgt um 19:00 Uhr. Wer am Samstag schon früher Zeit hat, ist um 10:00 Uhr herzlich zu einem Vortrag im Lichthof des Rathauses über den Pietismus zur Zeit Friedrichs des Frommen, des Brotherren von Westenholtz, und um 11:00 Uhr zu einer Werkeinführung eingeladen. Am ersten Tag, dem 28. Juli, beginnt die Einführung um 18:00 Uhr. Abgerundet wird das Programm durch Architektur- und Parkführungen.

Die Eintrittskarten zu diesem Event werden für jedes Konzert einzeln, aber auch als Zweitagesticket angeboten. Das Kartentelefon der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ist unter 0385 5918585 erreichbar, der online Ticketshop unter www.festspiele-mv.de/ticketshop. Alle Informationen unter www.festspiele-mv.de.