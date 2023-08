Kino ist teuer? Muss nicht sein! Am 09. und 10. September veranstaltet der filmpalast Capitol das Kinofest und das heißt: alle Filme, alle Plätze, ein Preis. Für 5€ pro Ticket kann an diesem Wochenende das Kinoprogramm mit aktuellen Highlights wie Oppenheimer, Barbie, Ponyherz, zwei Vorpremieren und vielem mehr genossen werden.

Mit einem exklusiven filmpalast-Fanticket mit Popcorn-Flatrate ist dann auch für ausreichend Nervennahrung in den spannenden Filmen gesorgt.

Der Vorverkauf startet am 4. September und schnell sein lohnt sich hier auf jeden Fall.

Rahmenprogramm für Groß und Klein

Zu einem richtigen Kinofest gehört natürlich noch etwas mehr.

Für die jungen Kinobesucher wird im Capitolhof mit Hüpfburg und einem Mal- und Basteltisch für Unterhaltung gesorgt. Lumi wird da sein und bringt sein Glücksrad mit, wo fleißig gedreht und gewonnen werden darf.

Zudem wird Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, an einem Nachmittag vor Ort sein und den Mitarbeitern dort tatkräftig unter die Arme greifen. Von Popcorn ausgeben bis hin zu Tickets kontrollieren wird sie mitten drin mitmischen.

Für die Erwachsenen wird ab 18 Uhr die Cocktailbar mit passenden Cocktails geöffnet.

Am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr können dann auch wieder Poster aller Größen bis hin zu Bannern gegen Spende beim Posterbasar erworben werden. Das gesammelte Geld geht an den Kinderschutzbund-Schwerin e.V..

Volle Säle werden zum Kinotag erwartet. Foto: filmpalast Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Noch mehr Lust auf Kino?

Dienstag ist jetzt wieder Kinotag! Der filmpalast Capitol lockt wieder mit günstigem Eintritt in die Kinosäle. Jeden Dienstag kommen Erwachsene dann schon zu einem Ticketpreis ab 6,90€ und Kinder ab 5,50€ in alle laufenden Filme. Da lohnt sich der Besuch gleich noch mehr.

Mehr Informationen: Tickets größer als Größer als Zeichen filmpalast Capitol Schwerin

Wismarsche Str. 128

19053 Schwerin



Das aktuelle Programm und Veranstaltungen finden Sie hier.

Tickets gibt es für die Aktionsveranstaltungen online oder an der Kinokasse.

TEASER-FOTO: filmpalast