Die Türkei ist für viele deutsche Urlauber ein beliebtes Reiseziel. Jedes Jahr fliegen Hunderttausende Deutsche in die Türkei, um dort das zumeist gute Wetter, die tollen Strände oder auch die pulsierende Metropole Istanbul zu besuchen. Ein weiterer Pluspunkt war das insgesamt gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Reise in die Türkei war im Gegensatz zu anderen südeuropäischen Urlaubszielen einigermaßen günstig. Doch seit diesem Sommer erlebt die Tourismusbranche in der Türkei einen regelrechten Einbruch der Besucherzahlen.

Vor allem die Gastronomie und Hotellerie mussten ihre Preise erhöhen. Wie „t-online“ berichtet, stieg der durchschnittliche Preis für ein Hotelzimmer laut Branchendienstleister STR im Vergleich zu 2022 um satte 37,4 Prozent. Der Grund für die Verteuerung ist ganz einfach: die hohe Inflation. Aktuell schafft es die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan, das Problem der hohen Inflation nicht in Griff zu bekommen.

Während die Inflation in Deutschland von bis zu zehn Prozent im Moment langsam wieder sinkt und sich derzeit bei 6,2 Prozent befindet, kämpft die türkische Wirtschaft im Juli mit einer Inflationsrate von 47,8 Prozent, die sich auch auf die Kosten eines Türkei-Urlaubs negativ auswirken.

Günstige Angebote für Urlaub in der Türkei vorerst vorbei

Touristen müssen mit teuren Unterkünften rechnen. In Istanbul zum Beispiel zahlen Urlauber im Schnitt 138 Euro mehr pro Tag - der europäische Durchschnitt liegt aktuell bei ungefähr 140 Euro. Nur noch minimal teurer also. Sogar viele russische, gut betuchte Touristen stornierten ihren Türkei-Urlaub aufgrund stark steigender Preise. Erst im Winter lockten Reiseveranstalter noch mit attraktiven Preise für einen Türkei-Urlaub. „Wir haben lange vor zu hohen Preissteigerungen gewarnt“, betont Deniz Ugur, der den auf Türkei-Urlaube spezialisierten Reiseveranstalter Bentour leitet, gegenüber dem „Handelsblatt“.