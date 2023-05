So soll das Gosch-Gebäude auf Föhr künftig aussehen. Foto: Brodersen Architekten & Ingenieure / Entwurf + 3D Visualisierung von brodersenarchitekten up-down up-down Umstrittenes neues Restaurant Gosch kommt nach Wyk auf Föhr: Die einen jubeln, die anderen sind besorgt Von Anna Goldbach | 25.05.2023, 21:18 Uhr

Fisch-Gigant Gosch möchte ein Restaurant in Wyk auf Föhr eröffnen. Neben Freude und Kritik an der Nachricht gibt es in Facebook-Kommentaren auch viele Fragen. Hier sind die Antworten.