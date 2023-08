Im August können sich die Schweriner:innen auf drei Festspielkonzerte direkt vor ihrer Haustür freuen und zwar am 20., 27. und 30.08. Als stimmungsvolle Spielorte für diese Abende wurden Kirchen ausgewählt. So absolviert Martynas Levickis, der diesjährige Preisträger in Residence, gleich zwei Konzerte in der Schelfkirche und auch der Dom wird zum Klangraum, wenn Orgel und zwei Trompeten in Dialog treten.

Doch im Einzelnen: Akkordeonist Martynas Levickis ist den Schweriner:innen schon im April, also bereits vor Beginn des Festspielsommers, zum Begriff geworden, als er mit seinem Instrument im Einfamilienhaus von Familie Bosselmann in Brüsewitz ein »Heimspiel« gab und im Zusammenspiel mit den Akkordeon-Enthusiasten von der Musikschule Fröhlich für leuchtende Augen sorgte. Die SVZ berichtete darüber. Mittlerweile hat sich der Preisträger in Residence vollständig in die Herzen des Publikums gespielt und alle Fans dürfen sich auf Sonntag, den 20. August freuen. Um 16.00 Uhr kommt Martynas Levickis in die Schelfkirche. Mit Stücken von Bach bis Philipp Glass stellt der Künstler beim Akkordeonporträt »Martynas Levickis solo« erneut die überraschende Vielseitigkeit seines Instruments und seines Spiels unter Beweis. Schon zehn Tage später, am Mittwoch, 30. August, macht er erneut Station in der Schelfkirche. Dann erklingt um 19.00 Uhr sein Akkordeon in Kombination mit Gesang! Die klassische Besetzung von Liederabenden mit Klavier und Sänger:in verwandeln Martynas Levickis und Tenor Benjamin Appl experimentierfreudig in die Kombination von Akkordeon und Stimme und lassen Stücke von Franz Schubert bis Kurt Weill auf neue Weise lebendig werden.

Sehr lebendig wird es auch am 27. August im Schweriner Dom. Dann beantwortet Festspielpreisträger Gábor Boldoczki gemeinsam mit seinem Trompeten-Kollegen Tamás Pálfalvi und Sebastian Küchler-Blessing an der Orgel die Frage, was ein »Vivaldissimo« ist. Dass es sich um ein Musikstück handelt, sei hier schon verraten. Zur weiteren Befriedigung der Neugier empfehlen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern dringend den Besuch des Abends »Inspiration für Orgel und Trompete«. Neben besagtem Vivaldissimo erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Vivaldi und anderen. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Für alle Konzerte gibt es noch Eintrittskarten. Buchen kann man am Kartentelefon 0385 5918585 oder online.